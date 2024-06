Dois presos por tráfico no Marítimos em Niterói

Na tarde desta quarta-feira (12), a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) realizou uma operação na Travessa Gonçalves, na localidade conhecida como Morro do Marítimos, no Barreto, em Niterói. A ação visava combater o tráfico ilícito de drogas na região.

Durante o patrulhamento, os policiais se depararam com dois indivíduos, ambos de 25 anos, na prática de tráfico de drogas. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados após um cerco.

Com eles, segundo os policiais, foram apreendidos: 187 trouxinhas de maconha, 148 Pinos de cocaína, 83 pedras de crack, 08 rádios transmissores e R$ 34,00 em espécie

Os acusados foram conduzidos à 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos os suspeitos permanecem presos, à disposição da Justiça.