Confira a programação para o Dia de Santo Antônio em SG e Niterói

O Dia de Santo Antônio, realizado em 13 de junho, é uma das datas mais queridas e esperadas pelos devotos. Conhecido como o "santo casamenteiro", Santo Antônio atrai fiéis que participam de diversas celebrações e tradições em sua homenagem. Confira a programação especial preparada para este dia em São Gonçalo e Niterói.

Santo Antônio na Covanca - São Gonçalo

A Paróquia Santo Antônio, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 2149, no bairro Covanca, em São Gonçalo, deu início às comemorações do dia do Padroeiro no último dia 31. Nesta quinta-feira (13), dia de Santo Antônio, a paróquia terá a celebração de quatro missas: às 7h, 9h, 11h e 15h. Já às 18h, após a Santa Missa Solene, haverá uma Procissão e Festejos no local.



Santo Antônio na Amendoeira - São Gonçalo

A Paróquia Santo Antônio, localizada Rua Nazário Machado, s/n, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, também iniciou as celebrações no dia 31. No dia 13 de junho, a Santa Missa começa às 6h30 e segue durante todo o dia nos seguintes horários: 8h, 10h, 12, 15h e 18h, quando haverá a Santa Missa Solene seguida da Procissão, e logo, após, festejos externos.

Santo Antônio em São Lourenço - Niterói

Na Capela de Santo Antônio, localizada na Rua São Lourenço, 229, em São Lourenço, Niterói, a festa em louvor à Santo Antônio teve início no dia 29 de maio com o 1º Dia da Trezena. No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, a Capela será aberta às 8h e às 10h será celebrada a primeira Missa. Às 12h haverá um almoço com as opções angu a baiana ou feijão tropeiro. Já às 16h, a Capela apresenta a Dança Caipira e às 17h30 celebra a última Missa, seguida de Procissão e Quermesse com barracas e música ao vivo.