Operação na Maré deixa um policial do Bope morto e criminosos incendeiam ônibus

A operação da Polícia Militar, no complexo da Maré, Zona Norte do Rio, deixou um agente do Batalhão de Operações Especiais (Bope) morto e outro ferido. Houve também duas mortes de suspeitos, sendo que um deles seria segurança do gerente do tráfico da região. Em contrapartida à operação, bandidos fecharam a Avenida Brasil e Linha Vermelha no final desta manhã. Um ônibus que passava pela Avenida Brasil foi incendiado por criminosos na pista sentido Zona Oeste, na altura da Vila João. O coletivo e uma carreta foram usados para bloquear o trânsito na via expressa.

Nas redes sociais muitas pessoas contaram o momento de pavor enquanto trafegavam pelas vias expressas da cidade do Rio.

"Indo para Botafogo e, do nada, escutando granada explodindo, Linha Amarela e Linha Vermelha fechadas por causa de tiroteio. Minha mãe, igual 'Velozes e Furiosos', dando ré na Brasil, ônibus pegando fogo", contou uma usuária do ‘X (antigo Twitter).



"Começar o dia fugindo de tiroteio na Linha Vermelha para lembrar a emoção de morar no Rio. Evitem a região", relatou outra.

"Operação na Maré parou TODO o trânsito na Avenida Brasil. Tá literalmente TUDO parado. Impressionante como essas operações prejudicam a vida de tantos trabalhadores. Tudo isso para matar soldados do tráfico que são substituídos no segundo seguinte e sequer enxugam gelo", desabafou uma terceira usuária.

Outra força do estado que atua na localidade é o 22° BPM. durante a Operação foram apreendidos carros e localizado um esconderijo de drogas. Segundo a PM, o local também era usado para embalar drogas. Também foram presos dois suspeitos e uma pistola que estava sobre a posse de um deles.

A operação causou a suspensão de 43 escolas municipais. A Fiocruz também foi afetada, as pessoas que já estavam no local foram orientadas a permanecerem por segurança.

Aumento de facções no Rio de Janeiro

De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que teve como base os dados das polícias do Rio, divulgado em abril deste ano, indica que o número de regiões dominadas pelo tráfico aumentou quase 17% em quatro anos. No estado tem aproximadamente 116 mil criminosos, segundo fontes ligadas à polícia.

As informações que estão presentes no relatório apontam que a maior facção do estado é o Comando Vermelho (CV), atuando em 1.028 comunidades. Já o Terceiro Comando Puro (TCP) está presente em 294 localidades.

Além deles, o documento também cita o crescimento das milícias,que ocupam 282 localidades e conseguiram manter suas áreas de domínio nos últimos 4 anos. Esses dados evidenciam a situação de violência que está presente no estado do Rio de Janeiro, como o acontecimento desta terça-feira, na Avenida Brasil.