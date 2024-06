Delegacia do Fonseca captura foragido da Justiça em Tanguá

Na manhã desta terça-feira (11), policiais civis da 78ª DP (Niterói), coordenados pelo Delegado Titular Dr. Cláudio Otero Ascoli, capturaram um homem, foragido da justiça pelo crime de associação para o tráfico de drogas. A prisão ocorreu após um minucioso trabalho de cruzamento de dados do setor de inteligência e diligências de campo.

O acusado, que possuía um Mandado de Prisão Condenatória expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi localizado na Rua 66, bairro Bandeirante 2, no município de Tanguá. Sem oferecer resistência, ele foi conduzido à unidade policial para a formalização do cumprimento do mandado de prisão e agora está à disposição da justiça.

Informações sobre atividades criminosas podem ser reportadas de forma anônima através do Disque Denúncia (2253-1177) ou diretamente à 78ª DP Fonseca (3601-6674). O sigilo é garantido.