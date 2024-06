Senac RJ de Niterói oferece minicursos gratuitos de gastronomia junina

O Senac RJ promove minicursos gratuitos de gastronomia junina para quem deseja aprender a elaborar pratos com itens típicos da temporada, como Sanduíche de carne louca com barbecue de cachaça e bacon, Torta salgada de milho recheada com queijo e tomate seco, Bolo gelado de milho com coco e Cuscuz de tapioca com calda de abacaxi.

As aulas estão previstas para o período entre 12 e 17 de junho, na unidade de Niterói (Rua Almirante Teffé, 680 – Centro). As oficinas fazem parte do Degusta Sabores Juninos e as vagas são limitadas. Os interessados devem fazer a pré-inscrição pelo link https://bit.ly/DegustaJunino_Senac. A unidade entrará em contato com o participante para confirmar a inscrição.

Sobre o Senac RJ



Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Serviço por unidade:

Minicursos Degusta Sabores Juninos – Senac RJ

Informações e pré-inscrição - https://bit.ly/DegustaJunino_Senac

Unidade Niterói: Rua Almirante Teffé, 680 – Centro

12/06 | Torta salgada de milho recheada com queijo e tomate seco | 14h

13/06 | Bolo gelado de milho com Coco | 9h

14/06 | Sanduíche de carne louca com barbecue de cachaça e bacon | 13h

17/06 | Cuscuz de tapioca com calda de abacaxi | 18h