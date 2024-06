Dupla é presa por homicídio motivado pela compra de uma moto em Niterói

Um dos suspeitos na participação em um homicídio em outubro do ano passado, em Niterói, foi preso pela Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNISG). Segundo as investigações, os suspeitos, Luciano Júnior Mendonça, conhecido como “J”, e Jair da Silva Costa Filho, participaram da morte de Hugo Borges, morto no bairro Engenho do Mato em outubro do ano passado.

A motivação do crime foi uma briga entre os suspeitos e a vítima por conta da compra de uma moto. Os policiais alegam que Jair atraiu Hugo até o local do crime conhecido pelos moradores como “Boca da 21”.



A vítima passou pelo julgamento do "Tribunal do Tráfico" e foi assassinada a tiros por traficantes comandados por “J”. Jair Filho foi preso na última segunda-feira (10) no mesmo bairro do crime. Em relação ao outro suspeito, Luciano Mendonça, já havia sido preso por outro crime.