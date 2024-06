Transportes realiza interdição no trânsito no trecho 2 do MUVI

O MUVI é uma realização do governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Renan Otto

O MUVI é uma realização do governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Renan Otto

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realiza, nesta segunda-feira (10), mais uma interdição de trânsito para auxiliar no andamento das obras do trecho 2 do MUVI. Agentes de trânsito e guardas municipais estão orientando a população sobre as mudanças no tráfego do bairro Paraíso.

Quem estiver no sentido Niterói da Rua Francisco Portela não poderá seguir reto. Com a interdição, a pessoa deverá entrar na Rua Paul Leroux e, em seguida, pegar a Rua Fontes. Dali, o motorista segue até a altura do CIUG, onde pode entrar na Rua Comandante Ari Parreiras. A interdição irá durar até o fim das obras na via principal.

Leia também:



Guarda Municipal resgata animais silvestres em diferentes pontos de Maricá

Médicos do Heat alertam para aumento de queimados nesta época do ano



O MUVI é uma realização do governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, percurso que também receberá várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O MUVI vai cortar um trecho de 18 quilômetros do município, 13 bairros e 32 estações.