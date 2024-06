Médicos do Heat alertam para aumento de queimados nesta época do ano

Somente nos meses de junho, julho e agosto do ano passado, 88 pessoas deram entrada no hospital, vítimas de queimaduras - Foto: Divulgação

Médicos do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, voltam a alertar para o número de pacientes queimados que sempre aumenta nesta época do ano com as festas típicas. No ano passado, neste período festivo, o hospital recebeu 88 pessoas queimadas, a maioria crianças. Deste total, oito morreram.

Os profissionais destacam que, antes de vestir a roupa xadrez e colocar o chapéu de palha, todos devem ficar atentos ao manipular bebidas e alimentos com altas temperaturas e evitar brincadeiras perto de fogueiras tanto para prevenir queimaduras por chamas quanto das vias aéreas por inalação de fumaça.



Neste momento, o Heat cuida de 10 pacientes queimados, sendo seis crianças. Entre elas está uma estudante de 9 anos, queimada ao manipular álcool líquido. A mãe da menina, Jéssica de Souza, acompanha o tratamento há quase um mês e faz um alerta. “Cuidado nas festas juninas, fiquem longe das fogueiras, fogos, comidas quentes. Criança cega a gente”.

Somente nos meses de junho, julho e agosto do ano passado, 88 pessoas deram entrada no hospital vítimas de queimaduras. O número é cerca de 35% maior em relação ao mesmo período do ano de 2022, quando o Heat atendeu 66 pacientes. Líquido quente é a principal causa de queimaduras mais leves e os inflamáveis e choques elétricos os principais motivos de queimaduras graves.



Neste período o risco de pessoas vítimas de queimaduras aumenta e a atenção precisa ser redobrada. A tradicional fogueira, os balões, a brincadeira com os fogos de artifício e até a manipulação dos caldos, prato tradicional desta época, representam um perigo não só para as crianças, mas também para os adultos.



“Isso também vale para os fogos de artifício e, principalmente, para os balões, uma prática proibida que pode causar muitos estragos. Os explosivos são perigosos e podem provocar queimaduras graves, amputações e até cegueira”, garante o coordenador do Centro de Trauma do Heat, Marcelo Pessoa.



O Heat, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, vem realizando palestras sobre os riscos de queimaduras para colaboradores e acompanhantes. O hospital, especializado no atendimento a pacientes com múltiplos traumas, iluminou sua fachada com a cor laranja, em alusão a Campanha Junho Laranja, cujo objetivo é alertar a população sobre os riscos de acidentes com queimaduras e os traumas que ele pode causar.