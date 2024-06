Jovem baleado na cabeça durante pagode na Praia das Pedrinhas segue em estado gravíssimo

Segue internado, em estado gravíssimo, o jovem de 22 anos que foi baleado na cabeça na noite do último domingo (9), durante um evento de pagode na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo. De acordo com relatos, ele se envolveu em uma confusão no local.

Na manhã desta segunda-feira (10), de acordo com o último boletim médico informado pela direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde o jovem está internado, o estado de saúde do paciente é grave.

A vítima está internada no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres | Foto: Layla Mussi

De acordo com testemunhas, essa é a primeira vez que um caso como esse acontece na localidade, o que acabou deixando moradores assustados e receosos diante da a gravidade da situação.

"Eu estava em casa dormindo quando ouvi alguns barulhos. Não cheguei a ouvir o tiro, só a confusão mesmo, mas nem vim até aqui no portão, fiquei com medo. Hoje que fiquei sabendo o que tinha acontecido", relatou uma moradora.

"A gente não sabe muitos detalhes, só que o irmão da vítima estava junto com ele na hora. Ouvi o tiro e aí o baile acabou, saiu todo mundo, assustou. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu por aqui, porque costuma sair muita briga, mas com tiro assim não, chegando a esse ponto", declarou outro morador.