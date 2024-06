PRF apreende 200 quilos de maconha na Rodovia Presidente Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 200 quilos de maconha, no domingo (9), em uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, no Sul Fluminense.

Por volta das 23h50, na altura da praça do pedágio, durante a Operação Canis Pugnax, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) deram ordem de parada ao motorista de um carro suspeito, mas o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade.

Após vários quilômetros, o veículo saiu da rodovia e acessou o município de Penedo. Logo em seguida, o carro colidiu em um muro de concreto na entrada de uma rua de terra. O motorista conseguiu fugir, mas deixou o veículo para trás. Os policiais encontraram uma carga com 212 tabletes de maconha. No total, havia aproximadamente 200 quilos da droga.

A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia).

Leia também:

Jóquei vai ganhar nova unidade de saúde da família

PM faz mais uma prisão por furto de fio no Centro de Niterói