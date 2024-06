Jovem é baleado dentro de bar na Praia das Pedrinhas, SG

Na noite deste domingo (9), um jovem de 22 anos, foi baleado na cabeça enquanto estava em um bar localizado na Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, São Gonçalo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente transportou a vítima para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde ele está recebendo atendimento. O estado de saúde da vítima, baleada no crânio, ainda não foi divulgado pelos médicos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para identificar os responsáveis e entender as motivações do crime. Não há informações sobre a presença de policiais no local durante o incidente.

Apesar do crime, segundo frequentadores, o pagode que acontecia no espaço não foi interrompido.

* Em atualização