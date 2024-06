Tiroteio assusta pacientes em UPA de Três Rios e suspeitos fogem do local

Policiais militares do 38° BPM (Três Rios) foram acionados, na madrugada deste domingo (9), para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na UPA do município, localizada na região do Sul Fluminense.

Segundo a PM, ao chegarem ao local, os agentes foram informados por funcionários da UPA, que um indivíduo armado, acompanhado de outros homens, efetuou disparos durante uma confusão entre pacientes internados.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos fugiram ao serem abordados por um agente da Guarda Municipal de Três Rios. Os policiais conduziram os pacientes envolvidos e o guarda municipal até a 108ª DP (Três Rios), onde o caso foi registrado. A Polícia Militar reforçou o policiamento na região.



A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e que testemunhas estão sendo ouvidas. Os agentes também buscam imagens de câmeras de segurança e realizam diligências para esclarecer todos os fatos.