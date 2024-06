Pássaros silvestres são apreendidos dentro de bar em Maricá

Na manhã deste domingo (9), uma equipe do Comando de Polícia Ambiental, em patrulhamento na Rua Vereador Timinho do Birinight, em Jardim Atlântico, em Maricá, observou um bar com várias gaiolas contendo pássaros da fauna silvestre.

Ao avistarem a viatura, algumas pessoas, que não foram identificadas, fugiram do local. Desse modo, a equipe realizou a fiscalização, constatando que algumas aves estavam sem anilha de identificação e sem documentação.

Ao serem questionados, pelos agentes, sobre a responsabilidade pelos animais, as testemunhas não souberam informar. Sendo assim, os agentes recolheram as aves, que foram encaminhadas para à 82ª DP (Maricá), para apreciação da autoridade policial competente que lavrou o registro e apreendeu os pássaros, que serão encaminhados para o Cetas Seropédica.



Foram apreendidas um total de 15 aves, sendo 5 canários da terra, 4 trincas de ferro, 2 tizius, 2 coleiros , um tico-tico e um bico de lacre