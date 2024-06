Comerciante é assassinado a tiros na Zona Norte do Rio

Um comerciante, de 33 anos, que segundo a polícia seria sócio de um bar, foi morto, na manhã deste domingo (9), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Ele estava num carro que foi atingido por vários disparos.

Os tiros perfuraram o para-brisa dianteiro e uma janela do lado do carona do veículo. O crime aconteceu na Rua Souza Franco, uma das mais movimentadas do bairro. Agentes da Polícia Militar estavam no local.

De acordo com as primeiras informações, o crime aconteceu pouco depois do comerciante parar o automóvel em um sinal, na esquina da Souza Franco com a Rua Teodoro da Silva. Um homem teria desembarcado de um outro carro e realizado os disparos.



Pelo menos 12 tiros acertaram o para-brisa do veículo em que a vítima estava. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.