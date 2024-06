Polícia Civil prende acusado de ter matado esposa com golpes na cabeça e simulado suicídio dela

Foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (7), um homem acusado de matar a esposa. Ele foi encontrado em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, mas o crime aconteceu em maio, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Em um primeiro momento, o homem havia dito à polícia que encontrou a mulher morta na área externa do condomínio onde o casal morava. Ele então chamou o Corpo de Bombeiros, que atestou o óbito no local. Porém, depois, perícias preliminares indicaram divergências nas informações.

A polícia obteve imagens do condomínio que mostravam que o suspeito passou a madrugada manipulando a cena do crime, descartando no lixo materiais utilizados no feminicídio. Ele tentou simular que a mulher teria cometido suicídio.



A perícia revelou diversas manchas de sangue na sala e no quarto do apartamento do casal, bem como nas escadas do prédio. Além disso, a necropsia não indicou lesões compatíveis com suicídio.

Segundo a polícia, o homem teria cometido o crime por não aceitar o término da relação, proposto pela vítima. Ele a matou com golpes na cabeça. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com ajuda do Setor de Inteligência da polícia.