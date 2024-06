Acusado de estupro de vulnerável é preso em Operação da Polícia Civil

Na tarde da última sexta-feira (7), uma Operação coordenada pela 66ª DP (Piabetá) resultou no Cumprimento de Mandado de Prisão de um homem, pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra sua enteada, de 11 anos de idade.

Em sede policial, a mãe da vítima relatou que, em 2022, foi alertada pela escola a observar o comportamento de sua filha, pois a menina vinha usando roupas em excesso, inclusive nos dias de calor, além de também se trancar no banheiro para chorar.

Em 2023, uma outra professora sinalizou para a mãe da vítima sobre o mesmo comportamento da criança, acrescentando que ela pedia para ir ao banheiro com muita frequência, durante as aulas, porém, nada de anormal fora observado pela genitora.



No dia 11 de outubro de 2023, a mãe da vítima estranhou quando ela começou a chorar copiosamente, no momento em que foi repreendida por estar rabiscando a parede do quarto. Quando perguntado o motivo de toda “choradeira”, a vítima, descontroladamente, dizia: “Por que o ele fez isso comigo?”, referindo-se ao padrasto.

Em seguida, a vítima confidenciou à irmã mais velha, que vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto desde seus 5 anos, durante à noite, quando todos iam dormir, forçando-a segurar em seu pênis, passar a mão em seu corpo e em sua genitália.

Em conversas realizadas pelo Whatsapp, juntadas aos autos, o acusado confessa o crime e pede à vítima para não contar a sua mãe.