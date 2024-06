Mulher é presa por tráfico de drogas em comunidade de Niterói

Agentes do Posto de Policiamento Comunitário (PPC), em patrulhamento pelo bairro São Lourenço, em Niterói, no início da tarde deste sábado (8), foram informados por populares sobre duas mulheres que estariam na prática de tráfico de drogas no interior da Comunidade do Sabão.

A equipe confirmou a denúncia e realizou a prisão de uma das mulheres, que não teve a identidade revelada. Com ela foram apreendidos 103 pinos de cocaína, 112 pedras de crack, 69 trouxinhas de maconha e R$ 10 em espécie.

Diante dos fatos, a acusada foi conduzida à 76ª DP (Centro), para autuação em flagrante delito e apreensão do material referido.

