PM e acusado de tráfico em comunidade de SG dão entrada no Heat

PM e acusado de tráfico deram entrada, feridos, no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação

Um policial militar do 7ºBPM (São Gonçalo) e um homem acusado de tráfico de drogas deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, no fim da tarde dessa sexta-feira (7). Os dois foram baleados em troca de tiros entre policiais do batalhão de SG e traficantes da Comunidade do Girassol, naquela mesma região, durante operação de repressá ao traáfico de entorpecentes.

As primeira informações dão conta de que outras três pessoas também teriam sido baleados na Comunidade do Girassol, mas ainda não se sabe se seriam moradores ou acusados de tráfico. A ocorrência está em andamento.

* Em atualização



