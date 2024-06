Davi Brito, campeão do 'BBB 24', continua com dívidas em diversos bancos

Davi Brito, o grande vencedor da 24ª edição do reality show "Big Brother Brasil", ainda enfrenta dificuldades financeiras mesmo com o prêmio milionário que conquistou ao vencer o programa. Apesar de estar levando uma vida de luxo, divulgando passeios de lancha e morando em uma mansão, o baiano ainda continua com dívidas em diversos bancos. O prêmio que o baiano ganhou foi de R$ 2,9 milhões, mas a dívida acumulada até o momento chega a R$ 15 mil.

De acordo com informações apuradas pelo jornal EXTRA, Davi tem uma dívida avaliada em R$ 10.400,00 no Banco do Brasil. Já na Caixa Econômica Federal, o débito é de R$ 1.004. Entretanto, a situação econômica do campeão não melhora, pois ele possui outras contas em atraso, sendo a menor delas de R$ 73. Em 2021, Davi fez um financiamento no valor de R$ 3.245.



Leia também

Aulão Perfect Body no São Gonçalo Shopping

Prefeitura entrega mais 35 casas reformadas em Maricá

Mesmo com atrasos, alguns boletos já foram quitados. Conforme aponta o jornal, a dívida com o Banco Nubank, de R$ 238, foi paga assim que Davi saiu do programa da TV Globo.

No momento, o campeão Davi está no Maranhão para acompanhar a tradicional festa de São João da Thay, organizada pela Thaynara OG.