Internautas 'não perdoam' placa com erro ortográfico em supermercado de SG

Um anúncio de promoção feito por um supermercado localizado no bairro Porto Velho, em São Gonçalo, "viralizou" nas últimas semanas, após um erro ortográfico chamar a atenção da população que passa pelo local.

“CERCEVA AMSTEL LATÃO", diz o anúncio.

O deslize na ortografia da palavra "cerveja" deixou internautas surpresos, já que o anúncio se encontra na fachada do supermercado, de modo que todos que passem pela unidade possam vê-lo.



Alguns consumidores acharam graça da situação, mas outros ponderaram que o erro precisa ser corrigido o mais breve possível.

"Não é possível que em duas semanas não perceberam esse erro. Ou então eles fizeram uma outra placa e mantiveram o erro", afirmou uma cliente.

Anúncios e placas com erros de grafia não são uma situação incomum na cidade. Anos atrás, OSG divulgou o caso de uma placa de rua com a grafia errada do bairro Colubandê, onde estava escrito Columbandê. O problema foi solucionado um dia após a reportagem.