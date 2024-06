Disque Denúncia pede informações sobre paradeiro de cidadã argentina desaparecida no Rio

O Programa Desaparecido do Disque Denúncia do Rio, divulga, nesta sexta-feira (07), um cartaz para ajudar as autoridades policiais, a fim de obter informações que possam levar à localização da cidadão argentina, moradora em Mar Del Plata, na Província de Buenos Aires, Maria Belén Mendoza, de 27 anos, que está desaparecida desde o dia 06 de maio de 2024, após se comunicar com familiares através de uma videochamada pelo aplicativo do Instagram.



Segundo informações, depois do dia 06, Maria Mendoza, de 1,60m, pele clara, olhos castanhos claros quase amarelos, e possui uma “mandala” com flores na coxa direita, ainda foi vista dia 13 de maio, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. Ela ainda se encontrava em situação muito vulnerável. Ela também costumava frequentar os bairros da Tijuca, Maracanã e Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca.

Ajude a Polícia do Rio. Quem tiver informações sobre a localização de Maria Mendoza, informe de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento e enfatizamos que o anonimato é garantido. :



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Whatsapp dos Desaparecidos - (21) - 98849-6254