"Vovó do Pó" volta a ser presa por tráfico de drogas em Maricá

Operação conjunta da 6ª Cia do 12º BPM e 82ª DP resulta na apreensão de 400 gramas de maconha e 46 pinos de cocaína - Foto: Divulgação

Na tarde de quinta-feira (6) uma mulher conhecida como "Vovó do Pó", já com passagem por tráfico de drogas, foi presa novamente pelo mesmo crime em Maricá. A ação foi realizada em conjunto pela 6ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) e pela 82ª Delegacia de Polícia (Maricá).

Conforme a PM, as equipes da 6ª Cia receberam informações de que "Vovó do Pó" estaria traficando na região do Retiro, em Maricá. Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na localidade e, após observarem a suspeita escondendo algo em um terreno e entrando em uma residência, acionaram a delegacia de Maricá.

Com a chegada da equipe da 82ª DP, foi realizada uma ação conjunta que resultou na prisão de "Vovó do Pó" e na apreensão de cerca de 400 gramas de maconha e 46 pinos de cocaína.



Diante do flagrante, "Vovó do Pó" foi conduzida à 82ª DP, onde foi autuada em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. A mulher permaneceu presa à disposição da Justiça.