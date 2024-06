Operação da PM tem saldo de quatro presos e apreensão em SG (vídeo)

Uma operação realizada por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no início da tarde dessa quinta-feira (6), na Rua Silva Porto, em Guaxindiba, São Gonçalo, culminou com a prisão de quatro acusados de tráfico de drogas e na apreensão de uma pistola, drogas e simulacros de armas. A ação foi baseada em várias informações recebidas pelo Disque Denúncia/RJ e repassadas à PM, responsável pelo policiamento ostensivo. Os militares planejaram a incursão baseados em informações que davam conta da presença dos criminosos armados e vendendo entorpecentes em diferentes pontos do bairro, obstruindo ruas com barricadas para tentar dificultar as operações da polícia.

Por volta de 12h, ao chegarem ao local, os policiais perceberam alguns jovens comercializando drogas na Rua Silva Porto. Foi realizado o cerco no local, e os militares foram alvo de disparos de arma de fogo de diversos calibres, sendo necessário se abrigar e revidar, dando início a um intenso tiroteio.

Após cessar os disparos, as equipes conseguiram deter um dos acusados com uma pistola, caído ao solo com escoriações na perna, devido à queda, enquanto tentava se evadir do local. Outro acusado foi localizado com um Kit Roni com simulacro de pistola. Os dois últimos acusados também foram localizados deitados ao solo com as mãos na cabeça, sendo que um deles deles estava com um simulacro de pistola, um rádio transmissor e material entorpecente.



Leia também:

Operação Segurança Presente prende suspeito de tráfico de drogas em SG

Laudo confirma envenenamento por morfina após empresário comer brigadeirão

O acusado que estava ferido foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e os outros três presos, assim como o material apreendido, seguiram para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado.



Denúncias - As denúncias sobre o tráfico de drogas em Guaxindiba informam que o local é dominado pela facção Comando Vermelho e que os criminosos atrapalham o direto de ir e vir dos moradores através da instalação de 'barricadas' nas vias públicas do local, com objetivo de dificultar as incursões das forças de segurança pública no local.





Imagens do material apreendido Sergio Soares