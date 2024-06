PM prende acusado de homicídio em Niterói

Os agentes davam amparo para um oficial de justiça, que estava presente para efetuar a prisão do acusado - Foto: Divulgação

Os agentes davam amparo para um oficial de justiça, que estava presente para efetuar a prisão do acusado - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (6), um homem de 48 anos foi preso no bairro da Engenhoca, localizado na Zona Norte de Niterói. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio.



A ação, que teve apoio do 12º BPM (Niterói) aconteceu na Travessa Pastor José de Melo, no bairro Engenhoca, em Niterói. Os agentes davam amparo para um oficial de justiça, que estava presente para efetuar a prisão do acusado.

Após a prisão, o acusado foi conduzido à 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.