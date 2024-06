Polícia Civil prende homem por posse ilegal de arma de fogo em São Gonçalo

Na tarde de quarta-feira (5), policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo prenderam um homem em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu na Rua Major Peixoto Guimarães, no bairro Rocha.

A equipe da DEAM, cumpria um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de São Gonçalo. Durante a revista no local, os policiais localizaram um revólver calibre 32 municiado com seis munições intactas. A arma estava com numeração aparente, mas sem o devido registro.

O homem, de 32 anos, foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A vítima em seu relato de origem afirma ter sido agredida pelo autor e denunciou que o mesmo possuía arma de fogo.