Operação conjunta prende integrantes do tráfico de drogas em Niterói

Agentes da 79ª (Jurujuba) em conjunto com policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam dois homens em flagrante, nesta segunda-feira (03), por tráfico de drogas. Eles foram capturados na Rua J. Leandro Marins- acesso ao Mato Grosso e Cocada- no Sapê - Niterói. Com a dupla, as equipes apreenderam 151 pinos de cocaína, ⁠106 trouxinhas de maconha, ⁠25 pedras de crack, um radiotransmissor e uma motocicleta.

Segundo os agentes, equipes em “Operação Integrada” seguiram ao endereço citado para de verificar uma informação repassada ao Disque Denúncia que informava que elementos estavam na prática de venda de drogas no local. Em patrulhamento tiveram a atenção voltada para dois elementos em atitude suspeita e ao serem abordados foram encontrados com os mesmos os materiais ilícitos.

Diante os fatos eles foram conduzidos à 79ª DP, onde foram autuados em flagrante delito no crime de tráfico de drogas, permanecendo presos.