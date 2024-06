PM desmantela sistema de monitoramento do tráfico na comunidade do Sabão, em Niterói

Com base nesses informes, os agentes se dirigiram a comunidade para averiguar a situação - Foto: Divulgação

Na manhã de terça-feira (4), a Polícia Militar do Rio de Janeiro deflagrou uma operação na comunidade do Sabão, em São Lourenço, Niterói, visando combater o tráfico de drogas na região. A ação resultou na apreensão de três câmeras de monitoramento instaladas pelos traficantes para monitorar a movimentação policial.

As informações sobre a existência das câmeras chegaram à equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) através de denúncias. Com base nesses informes, os agentes se dirigiram a comunidade para averiguar a situação.





Ao chegar na comunidade, os policiais localizaram as três câmeras instaladas em postes nas vias públicas. As câmeras foram apreendidas e encaminhadas para a 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde permanecerão sob custódia durante o andamento das investigações.