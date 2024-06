Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico de drogas no Jacaré, Niterói

Na tarde desta quarta-feira (5), policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 5ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) prenderam um homem, 25 anos, e apreenderam um menor, 17 , em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na comunidade do Jacaré, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói.

A equipe do GAT, sob o comando da Supervisão de Oficial, estava realizando patrulhamento na região quando observou indivíduos em atitude suspeita, com características compatíveis com a prática do tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos após um cerco tático.

Leia também:

Polícia Militar prende três homens por tráfico de drogas em Maricá

Polícia Civil indicia quatro pessoas por contaminação no Guandu

Durante a abordagem, os policiais apreenderam com os suspeitos uma pistola Taurus calibre 9mm com cinco munições, 17 pinos de cocaína, 10 tabletes de maconha, três carregadores de 9mm, um rádio transmissor e a quantia de R$2,00 em espécie.



A dupla já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e fato análogo atráfico de drogas .

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu) para registro de ocorrência e autuação em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.