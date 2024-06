Polícia Militar prende três homens por tráfico de drogas em Maricá

Apreensão aconteceu no Morro do Amor - Foto: Divulgação

Apreensão aconteceu no Morro do Amor - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (4), a equipe do Serviço Reserdado (P2) do 12º Batalhão da Polícia Militar prendeu três homens por tráfico de drogas no Morro do Amor, no bairro Araçatiba, em Maricá. A ação aconteceu após denúncia da Ouvidoria da Secretaria de Estado da Polícia Militar sobre a prática de tráfico no local.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram os três homens com uma arma de fogo, radiotransmissores e uma grande quantidade de drogas, incluindo: 333 trouxinhas de maconha, 56 pinos de cocaína, 27 comprimidos de ecstasy, 6 munições calibre 38, 3 rádios transmissores e uma base carregadora de rádio transmissor.

Os acusados, com idades entre 37 e 26 anos, foram encaminhados à 82ª para autuação em flagrante delito.