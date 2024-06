Polícia Civil indicia quatro pessoas por contaminação no Guandu

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) concluiu, nesta segunda-feira (03/06), a investigação a respeito do lançamento indevido de poluentes em rios da bacia do Guandu. Quatro pessoas ligadas a uma empresa da região foram indiciadas.

Segundo a investigação, foi apurada a responsabilidade de sócios e diretores da empresa, que atua no ramo de surfactantes produzindo sabão, lava-louças e domissanitários de marcas conhecidas no mercado. A DPMA considerou a empresa responsável pelo lançamento de produto surfactante em suas galerias de águas pluviais, conforme constatado por representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), em agosto do ano passado. Na ocasião, foi detectada espessa espuma branca no Rio Guandu, quando foram encontradas irregularidades ambientais.



O relatório foi encaminhado ao Ministério Público.