Acusada de envenenar namorado com brigadeiro fica em silêncio na delegacia

Júlia Andrade Cathermol Pimenta, 29 anos, principal suspeita de assassinar o namorado Luiz Marcelo Antônio Ormond, 49 anos, com um brigadeiro envenenado, optou pelo silêncio em depoimento à Polícia Civil na 25ª DP (Engenho Novo).

Foragida desde 28 de maio por homicídio qualificado, ela se entregou à Polícia Civil no fim da noite de terça-feira (4), acompanhada da advogada. Na manhã desta quarta-feira (5), ela foi transferida para o presídio de Benfica, na Zona Norte.

O corpo de Luiz Marcelo foi encontrado em estado avançado de decomposição no apartamento do casal no Engenho Novo no dia 20 de maio. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram o casal junto no elevador no dia 17 de maio, com ele segurando um prato de brigadeiro.

Entenda o caso:

Júlia é acusada de assassinar Luiz Marcelo com um brigadeiro envenenado com 50 comprimidos de Dimorf, à base de morfina. Um funcionário de farmácia revelou à polícia que Júlia comprou o Dimorf com receita médica. O crime ainda está sendo investigado, mas a polícia apura brigas frequentes entre o casal e a possibilidade de um relacionamento extraconjugal por parte de Júlia. Imagens de câmeras de segurança mostram o casal junto no dia do crime, com Luiz Marcelo supostamente segurando o brigadeiro. A perícia confirmou a presença de veneno no doce. Júlia está presa preventivamente e responde por homicídio qualificado por motivo torpe e veneno. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 30 anos de prisão.