Polícia procura namorada que teria envenenado empresário com 'brigadeirão' no Rio

O Disque Denúncia/RJ divulgou, nesta quarta-feira (29), um cartaz para ajudar no inquérito policial instaurado pela 25ª DP (Engenho Novo), a fim de obter informações que possam levar à localização e prisão da foragida da Justiça, Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29 anos. Ela é a principal suspeita de envolvimento na morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 44 anos, encontrado morto há dez dias, já em avançado estado de decomposição, no apartamento onde morava, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio.



O corpo da vítima foi achado no sofá da sala, ao lado de um analgésico forte. A causa da morte foi inconclusiva para marcas aparentes e lesões, mas a polícia solicitou exames complementares, que ainda não ficaram prontos, a fim de esclarecer a morte do empresário, que teria sido envenenado com um 'brigadeirão', supostamente, pela namorada.



Luiz foi encontrado morto dentro do apartamento onde esteve com Júlia, no bairro Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, no último dia 20. Ele não era visto, contudo, desde o dia 17. De acordo com o laudo cadavérico, Luiz foi morto três ou seis dias antes do corpo ser localizado. Segundo as investigações da 25ª DP, Júlia teria dormido ao lado do cadáver do namorado durante o fim de semana e, na segunda-feira (20), fugiu do apartamento levando pertences do empresário e o carro dele.



No decorrer do inquérito, os agentes apuraram que a namorada de Luiz Marcelo, com a ajuda de uma amiga, a cigana Suyane Breschak, se desfez dos bens do empresário. inclusive de seu carro. O veículo foi levado para Cabo Frio, na Região dos Lagos, após supostamente ter sido vendido por uma quantia de R$ 75 mil. Abordado pelos policiais, o homem que estava com o carro chegou a apresentar um documento escrito à mão, que ele disse ter sido assinado pela vítima, transferindo o bem. Com o mesmo homem, foram encontrados o telefone celular e o computador de Luiz Marcelo. Ele foi preso em flagrante por receptação.

Segundo investigações, Júlia e Suyane já tinham a intenção de se apoderar dos bens e valores do empresário. Suyane foi presa e declarou à polícia que Júlia tinha uma dívida de R$ 600 mil com ela e que amiga teria cometido o crime para pagar parte do valor. Em outras fases da investigação, Júlia prestou depoimento e negou ter assassinado o empresário, mas a polícia alega ter esclarecido o crime com a prisão da cigana e o encontro de bens do Luiz Marcelo.



Ajude a Polícia do Rio. Quem tiver informações sobre a localização de Julia Pimenta, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento e enfatizamos que o anonimato é garantido. :



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ