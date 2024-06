Homem é preso por tráfico de drogas na comunidade do Arvoral, em Niterói

Na tarde de terça-feira (4), a Polícia Militar, em conjunto com a 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), prendeu um homem por tráfico de drogas na Avenida José Côrtes Júnior, comunidade do Arvoral, em Serra Grande, Niterói. A ação aconteceu durante uma operação conjunta entre as duas unidades.

De acordo com a PM, a equipe do Patamo da 5ª Companhia foi acionada para verificar a ação de traficantes na região. Ao chegar na comunidade, os policiais realizaram um cerco tático e localizaram o acusado em posse de uma sacola contendo drogas.

Leia também:



Operação conjunta prende integrantes do tráfico de drogas em Niterói

Polícia Militar prende três homens por tráfico de drogas em Maricá

O homem, de 24 anos, foi detido e levado para a 81ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.