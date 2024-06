Suspeito fica ferido após tiroteio na Engenhoca, em Niterói

Uma troca de tiros entre policiais militares e um grupo de homens, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, no Morro dos Marítimos, na Engenhoca, em Niterói, deixou um ferido na tarde desta segunda-feira (03). Durante a ação, um adolescente também foi apreendido com drogas e uma pistola.

Policiais do 12º BPM (Niterói) informaram que estavam patrulhando a região quando foram atacados pelos suspeitos, que teriam iniciado os disparos quando avistaram a viatura. Os tiros deram início a um breve confronto. Depois que os tiros cessaram, um dos acusados foi encontrado ferido na perna.

O baleado, de 31 anos, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e conduzido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Não há informações atualizadas a respeito do seu estado de saúde.

Ainda em buscas pelo local, os agentes encontraram um adolescente de 17 anos. Com ele, segundo os policiais, foram encontradas uma pistola calibre 9mm (com 15 munições intactas), ⁠69 trouxinhas de maconha, ⁠52 pedras de crack, ⁠50 pinos de cocaína, ⁠35 trouxinhas de Skank e R$ 42,00 em espécie.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).