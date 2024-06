Foragido da Justiça é preso na comunidade do Risca Faca

Um homem, de 23 anos, que estava foragido da Justiça foi preso pela PM nesta segunda-feira (3), na comunidade do Risca Faca, em Inoã, Maricá. Ele contabiliza seis anotações criminais e estava com mandado de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico.

Conforme os agentes, ele foi abordado na Rua Francisco Thomas da Silva. No momento da revista nada ilícito foi encontrado com ele, mas após pesquisa junto a P2 (Serviço Reservado) foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do mesmo pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Leia também:

Inscrições para curso gratuito de assistente de controle e qualidade seguem abertas

Niterói mais verde: Prefeitura vai reflorestar restingas de Itacoatiara e Camboinhas

Segundo a PM, o suspeito também responde a outros crimes como roubo, tentativa de roubo, tráfico de drogas, receptação, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Diante dos fatos ele foi conduzido à 82ª DP (Maricá), onde ficou preso.