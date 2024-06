Carro incendiado é encontrado em São Gonçalo; veículo pode ter relação com PM desaparecido

Um veículo supostamente ligado ao caso do policial militar desaparecido em Maricá foi localizado na manhã deste sábado (01). O carro - que, segundo relatos iniciais, pode ter sido usado no sequestro do agente - foi encontrado carbonizado e abandonado em Tribobó, São Gonçalo. Também nesta manhã, em Maricá, os agentes encontraram um corpo carbonizado, que também pode estar ligado ao crime.

O carro estava abandonado próximo a entrada do Capote, segundo relatos. Não havia câmeras de segurança próximo ao local. A Polícia Militar localizou o veículo durante as ações para descobrir o paradeiro do cabo Alexandre de Silva Lima, desaparecido desde a última quinta-feira (30). Peritos foram acionados ao local e estão apurando se o incêndio do veículo tem alguma relação com o caso do policial.

Morador de Itapeba, Maricá, Alexandre desapareceu durante a madrugada de quinta (30). Moradores da rgeião chegaram a afirmar que ele teria sido sequestrado e executado por criminosos na comunidade Risca Faca, no distrito Inoã. A informação, no entanto, não foi confirmada.

Durante as ações de busca, um corpo foi localizado na Rua dos Diamantes, em Itaocaia Valley, Maricá, neste sábado (01). como estava carbonizado , não foi possível identificar a identidade da vítima. O cadáver foi levado para o IML do Barreto, em Niterói, para perícia. A 82ª DP (Maricá) investiga o caso.