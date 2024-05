PM intensifica buscas por policial desaparecido em Maricá; Vídeos!

O cabo da Polícia Militar, Alexandre Silva de Lima, de 33 anos, está desaparecido desde o início da madrugada da última quinta-feira (30), em Maricá. O agente saiu de casa para comprar refrigerante para sua esposa grávida e não voltou mais.

Estranhando a demora, ela chegou a procurar pelo marido em um bar do bairro Inoã, e recebeu a informação de que tinham acabado de executar um policial na comunidade do Risca Faca.

PM está no local | Foto: Divulgação

A mulher procurou então os policiais militares da cidade para comunicar o caso. A polícia ainda não confirma a morte do agente e faz buscas pela cidade.

Na madrugada desta sexta-feira (31), a PM reforçou o policiamento na comunidade Risca Faca, em Inoã. De acordo com informações da PM, desde às 5h da manhã, equipes da 6ª Companhia do 12º BPM (Niterói) realizam buscas. Na ação, foi utilizado veículo blindado para entrar na comunidade, buscando pontos estratégicos onde o policial possa ser localizado.



Ainda segundo a Polícia Militar, durante a ação houve troca de tiros e dois homens foram presos. Com eles, a polícia apreendeu dois rádios transmissores, 880 papelotes de maconha, 175 pinos de cocaína e um tablete de cocaína.





Os homens foram encaminhados para a delegacia de Maricá, onde foram interrogados pelos policiais.

Ao serem questionados sobre a informação de que o policial Alexandre de Lima havia sido morto, o delegado da 82ª DP, Bruno Gillabert, afirmou que os detidos disseram apenas que "ouviram falar que sim".

Blindado utilizado nas buscas | Foto: Divulgação/PMERJ

A pericia da Policia Civil também esteve no Risca Faca e encontrou um material que pode ser sangue, que foi encaminhado para análise. Caso seja sangue, o material será comparado ao material genético da mãe do policial desaparecido, segundo informações do delegado, que ressaltou que que a investigação está sendo tratada como sequestro, embora exista a preocupação de que o policial possa ter sido vítima de homicídio.





As autoridades responsáveis pela investigação do caso, contam com a colaboração da população, através de informações passadas ao Disque Denúncia (21) 2253-1177.