Cuidador procura cadela que desapareceu em Maria Paula, na divisa de São Gonçalo e Niterói

Os moradores e comerciantes do Largo de Maria Paula, bairro situada no divisa entre Niterói e São Gonçalo, estão à procura da cadela mestiça Ruby, que desapareceu na tarde do último dia 30 naquela região. O animal, muito dócil, tem pelagem branca e preta e foi visto pela última vez transitando pela Rodovia João Sampaio (antiga Estrada Velha de Maricá) em direção à RJ-104, no Baldeador.

Quem tiver informações sobre Ruby, deve ligar para o telefone (21) 96938-7642 e falar com o cuidador Marcos Silva, que está mobilizando as pessoas da região em uma 'corrente de solidariedade' em prol da localização da cadela, que não tem moradia fixa, vive no Largo de Maria Paula e é é alimentada e cuidada por comerciantes e moradores do local.

