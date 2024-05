Dupla é presa com simulacro de fuzil e drogas no Morro do Estado

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói) prenderam dois homens, na tarde desta segunda-feira (27), no Morro do Estado, no Centro de Niterói, com drogas e um simulacro de fuzil.

Os acusados, que tem 23 e 21 anos de idade, foram detidos durante um patrulhamento dos policiais pela Rua Padre Anchieta. Com os homens, foram apreendidos um simulacro de fuzil, munições de calibres 5,56 e 9mm, um explosivo, rádios de comunicação e drogas.

Leia também

➢ Ativista e jornalista, Karla Barcellos é agredida em Niterói

➢ Idosa é atropelada e morre a caminho do trabalho em São Gonçalo

De acordo com informações da polícia, um dos presos já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Os homens foram levados para 76ªDP (Centro), onde o caso foi registrado.