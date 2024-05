Ativista e jornalista, Karla Barcellos é agredida em Niterói

Ativista da conscientização sobre o Lúpus e Fribomialgia, criadora do Canal 36 e fundadora do Projeto Social 'Anjos Da Rua', a jornalista Karla Barcellos foi vítima de uma emboscada, tentativa de assassinato e terror psicológico na última terça-feira (21), próximo a sua casa, na Região Oceânica de Niterói.

A agressão ocorreu por volta das 15h, quando Karla foi chamada, no portão de sua casa, para ir ao encontro do tio, que estaria esperando por ela em um terreno ao lado. Porém, chegando ao local, o tio não estava lá.

"Quando me virei para ir embora, um homem, que estava com o rosto tampado e boné, colocou uma faca na minha cintura e me jogou no chão, machucando minha mão e meus joelhos. Comecei a me debater e ele jogou uma pedra no meu pé, que está bem inchado. Depois jogou outra pedra na minha mão, na minha cabeça e me deu um soco no queixo. Estou toda machucada, meu corpo está todo dolorido, não consigo nem falar de tanto trauma, porque no final, essa pessoa ainda falou: "essa é só a primeira, não meça forças comigo". Não devo nada a ninguém, não tem nenhum motivo pra que isso aconteça. Estou muito apavorada, com muito medo", disse Karla, em um trecho do vídeo publicado em seu Instagram, onde narra as agressões sofridas. De acordo com ela, a publicação foi aconselhada por seu advogado, para que pudesse se proteger juridicamente de um possível novo ataque.





A publicação foi aconselhada por seu advogado, para que Karla pudesse se proteger juridicamente de um possível novo ataque Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

O agressor de Karla usava uma máscara de ski e um boné, o que impossibilitou sua identificação. Mas, diante das características vistas e narradas por Karla, o homem não era alguém que ela conhecia, o que leva a conclusão que o ataque foi a mando de uma outra pessoa.



Ainda na terça-feira (21), a ativista foi socorrida pelo filho e levada a um hospital de Niterói, onde permanece internada na ala semi-intensiva , tratando ferimentos físicos e também as crises de pânico resultantes do ataque.

Segundo relatos do marido de Karla Barcellos, Ricardo Teixeira, a família tem uma suspeita de quem possa ter cometido a violência.

"Minha esposa não tem nenhum desafeto ou inimigo. Ela tem um projeto social, ajuda muitas pessoas. Temos uma suspeita de quem possa ter sido, mas ainda não podemos afirmar", revelou.

O caso está sendo investigado pela 81ª DP (Itaipu). Até o momento, o agressor ainda não foi identificado.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que a investigação está em andamento na 81ª DP (Itaipu). Testemunhas também estão sendo ouvidas e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o fato.