Idosa é atropelada e morre a caminho do trabalho em São Gonçalo

Uma mulher, identificada como Conceição da Silva, de 70 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (27), após ser atropelada por um carro na RJ-106, na altura do km 5, em Rio do Ouro, São Gonçalo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h20.

De acordo com as primeiras informações, a mulher tentava atravessar a pista sentido Itaipu, quando foi atingida pelo veículo, modelo Peugeot 206 de cor preta.

Com o impacto, o corpo da mulher foi parar na pista sentido Niterói. O condutor do veículo prestou socorro à vítima, que acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.



Segundo relatos do marido da vítima, José Aparecido da Silva, ela trabalhava como faxineira e estava a caminho do trabalho. Ele ainda informou que Conceição deixa uma filha.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para a realização de diligências. Às 10h, o trânsito ainda apresentava lentidão no trecho.