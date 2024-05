Bandidos explodem agência bancária em Japeri, no Rio de Janeiro

Na madrugada deste domingo (26), um grupo de bandidos invadiu e explodiu uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada em Japeri, na Baixada Fluminense. Durante o crime, os bandidos trocaram tiros com os policiais militares, que foram acionados poucos depois que o alerme do banco tocou. A agência fica no bairro Engenheiro Pedreira e ficou completamente destruía após o ataque.

Uma equipe do 24º BPM, de Queimados, foi contactada para verificar a ocorrência. Segundo a PM, houve uma troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir do local. Não se sabe, ainda, se os bandidos conseguiram levar algum valor. A perícia isolou a área para investigações. Nos últimos 4 anos, a agência foi alvo de criminosos outras 2 vezes. Em uma das ocasiões, o ataque aconteceu por volta das 4h da manhã, quando militares patrulhavam a área e perceberam uma movimentação suspeita. Também houve troca de tiros, a viatura dos agentes foi atingida, e ninguém ficou ferido.

A Caixa esclareceu que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes: "Informamos que a Agência Japeri (RJ) permanecerá fechada e a data de abertura será informada oportunamente. Clientes que necessitem de atendimento presencial podem se dirigir às unidades próximas da Rede de Atendimento Caixa."

