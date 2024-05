Desfile cívico é adiado por conta da previsão de chuvas

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, informa que o Desfile Cívico em comemoração aos 210 anos de emancipação político-administrativa do município que seria realizado neste domingo (26/05) foi adiado. O motivo é a previsão de chuvas para o momento em que a celebração aconteceria.



Segundo o secretário Márcio Jardim, o desfile vai acontecer na segunda-feira (27/05) às 8h30, logo após a tradicional cerimônia de hasteamento das bandeiras da cidade, do estado e do Brasil, programado para ocorrer às 8h do mesmo dia: “Com a participação de todas as nossas escolas, secretarias e órgãos da Prefeitura de Maricá, vamos fazer uma linda festa e celebrar os 210 anos da nossa cidade”, informou o secretário.

Ao todo, 85 escolas municipais, além de escolas estaduais e particulares e órgãos da Prefeitura irão participar do desfile, que acontecerá na Rua Abreu Rangel, no Centro da cidade.



Vale lembrar que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil informou que há previsão de chuva para este fim de semana (dias 25 e 26/05), em decorrência da passagem de uma frente fria.



No domingo (26/05), o céu estará nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada, ocasionalmente forte, a qualquer momento. Os ventos terão intensidade fraca a moderada, com rajadas. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 23°C.



As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199 ou pelo WhatsApp (21) 98294-3235.´