Ministério da Saúde lança nova campanha de vacinação contra a Covid-19

Na noite da última sexta-feira (24), o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para a vacinação contra a Covid-19. A meta é alcançar pelo menos 70 milhões de brasileiros em todo território nacional. As doses utilizadas serão as 9,5 milhões atualizadas para a variante XBB da Ômicron, da farmacêutica americana Moderna, que chegaram ao Brasil neste mês.

No último mês, o ministério fez um acordo com o laboratório para a aquisição de 12,5 milhões de imunizantes. Ainda de acordo com a pasta, as doses que já chegaram ao Brasil estão sendo entregues aos estados, seguindo uma logística. “Muitos estados já começaram a aplicar as vacinas monovalentes XBB. O primeiro lote começou a ser entregue no dia 09 de maio aos estados, que têm autonomia para começar a aplicação imediatamente”, destaca em nota.

A partir de 2024, a dose contra a Covid-19 foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação e passou por mudanças nos perfis aos quais é destinada. Segundo o ministério, as alterações passaram “por avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI) e considerou as atuais recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre priorização de vacinação para os grupos de alto risco e aqueles mais expostos”.

Os grupos prioritários que devem receber um novo reforço são:



Duas doses por ano da vacina XBB, com um intervalo mínimo de seis meses entre elas:



Idosos a partir de 60 anos;



Imunocomprometidos a partir de 5 anos;

Gestantes e puérperas;

Uma dose por ano da vacina XBB, com um intervalo mínimo de três meses da última dose:

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores;



Indígenas vivendo dentro e fora de terra indígena;

Ribeirinhos;

Quilombolas;

Trabalhadores de Saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos);

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

Pessoas em situação de rua

Caso a pessoa faça parte de um dos grupos prioritários, e tenha o intervalo mínimo estipulado da última dose contra a Covid-19, ela já pode buscar um posto de saúde para receber o reforço atualizado para a XBB.

Quem não recebeu nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, nem com os imunizantes originais que começaram a chegar ao Brasil em 2021, também podem receber a nova dose. Neste caso, o esquema será de uma a três doses, a depender do perfil.



De 6 meses a 5 anos: duas doses da vacina XBB, com intervalo de quatro semanas entre elas;

A partir de 5 anos: dose única da vacina XBB;

Imunocomprometidos a partir de 5 anos: três doses da vacina XBB, com intervalo de quatro semanas entre cada uma;