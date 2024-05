Mulher acusada por morte de casal em 2007 é presa em São Gonçalo

Foi presa, nesta sexta-feira (24), uma mulher apontada como mandante do assassinato de um casal no Jardim Catarina, em São Gonçalo, em 2007. Foragida há mais de dez anos, a suspeita foi capturada pela 74ª DP (Alcântara); o principal suspeito pela execução do crime morreu em 2019.

Segundo as investigações, a mulher planejou a execução de um ex-namorado e da nova namorada dele. Os dois foram mortos nas margens da rodovia BR-101, na altura do Jardim Catarina. Um outro companheiro da acusada, Valdair Vieira Rangel, teria sido o responsável por executar o duplo homicídio.

Condenada por homicídio qualificado, a suspeita estava foragida e vinha sendo investigada pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil. Ela foi localizada e levada para a 74ª DP (Alcântara). Da Delegacia, ela deve ser conduzida para uma unidade do sistema prisional, onde ficará a disposição do Poder Judiciário.