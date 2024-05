Mulher que jogou ácido no rosto de jovem é presa no Paraná

Uma mulher, que ainda não teve a identidade revelada, foi presa nesta sexta-feira (24), em Jacarezinho, no Paraná, suspeita de jogar ácido no rosto da jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos. Ela confessou o crime à polícia e teve prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

Segundo as investigações, a mulher admitiu ter jogado o produto químico na vítima por ciúmes do ex-marido. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou aos policiais que Isabelly, supostamente, estava tendo um relacionamento com o homem, que está preso.

Isabelly foi atacada quando voltava sozinha da academia na última quinta-feira (23). O líquido acertou o rosto, o peito e a boca, causando sérias lesões nessas regiões. Além disso, a jovem acabou engolindo um pouco do ácido, o que agrava ainda mais o estado de saúde. Isabelly segue internada em estado grave no Hospital Universitário (HU), em Londrina, no norte do estado.

De acordo com a PM, a mulher foi localizada após ela própria acionar a polícia dizendo que estava sendo perseguida por quatro homens, sem explicar o motivo da perseguição. Ela foi presa às 5h, no pátio de um hotel e encaminhada até a delegacia, onde prestou depoimento, e confessou o crime.

Ela está presa preventivamente.