Polícia Civil prende em Niterói porteiro de condomínio dominado pelo tráfico

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, nesta quarta-feira (22), um homem, sob acusação de crimes de receptação qualificada e associação criminosa. Ele foi capturado no bairro do Fonseca, em Niterói, após trabalho de inteligência. A partir da investigação sobre a ligação do tráfico de drogas com o controle, manutenção e venda de sinais clandestinos de Internet, a polícia descobriu que os criminosos também invadiram apartamentos no local e expulsaram moradores, cobrando R$ 150 de aluguel dos imóveis que conseguiam se apropriar.

A ação contou com apoio de funcionários de empresas de telecomunicações e energia. Segundo as investigações, existe uma empresa de fornecimento de sinal de internet que está diretamente ligada ao tráfico de drogas, naquela localidade. Os traficantes e os funcionários da provedora estariam vandalizando a rede de TV e internet das diversas operadoras que prestam serviços no bairro. Além disso, os moradores são obrigados a utilizarem a internet clandestina do crime organizado.



No local, os policiais se depararam com um condomínio com diversos blocos, fechado por grade, e identificaram o autor, como sendo o porteiro. Durante a inspeção, no interior do terreno e nas vias de acesso, os técnicos encontraram diversos cabos de uso exclusivo das operadoras, seis amplificadores de sinal, transmissor óptico e demais materiais que distribuem internet e TV pela localidade.

Também foram encontradas e desfeitas 78 ligações clandestinas de energia elétrica. Cabe ressaltar que, dentro da portaria onde ficava o autor, foi identificada uma central de distribuição de sinal de internet do condomínio, bem como farto material de controle de pagamento de taxas.



Alguns moradores relataram aos agentes que o condomínio havia sido invadido por traficantes e a maioria dos antigos residentes foram expulsos de seus apartamentos. Segundo eles, os criminosos passaram a administrar o conjunto, cobrando R$ 150 de aluguel por apartamento, além do monopólio de internet, gás, água, luz e outras atividades.