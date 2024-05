Flamengo acerta a venda de Fabrício Bruno para o West Ham, da Inglaterra

O Flamengo encaminhou, na tarde desta quarta-feira (22), a venda do zagueiro Fabrício Bruno, de 28 anos, para o West Ham, da Inglaterra. O valor do negócio gira em torno de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões).

Fabrício Bruno está escalado para a partida da noite desta quarta (22), contra o Amazonas, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois da vitória no primeiro jogo no Maracanã, por 1x0, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate.

O zagueiro renovou com o Flamengo no início do ano, em janeiro. Dois meses depois, ele foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Foi titular e atuou por 90 minutos nas duas ocasiões. Ele chegou ao Fla no início de 2022, por R$ 15 milhões. Antes, Fabrício tinha passado por Bragantino, Chapecoense e Cruzeiro.

Leia também:

▶ CBF deve analisar proposta de não rebaixar clubes para Série B

▶ Vereadora do Rio sofre tentativa de assalto na porta de casa

No West Ham, Fabrício Bruno será companheiro de equipe de Lucas Paquetá e Emerson. A janela europeia abre no dia 14 de junho. Com isso, caso a venda seja concluída nas próximas semanas, o zagueiro desfalcará o Flamengo no período da disputa da Copa América, quando o time provavelmente não terá à disposição os uruguaios Varela, Viña, Arrascaeta e De la Cruz, além do chileno Pulgar.