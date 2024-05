Mulher suspeita de comercializar armas é presa na Barra da Tijuca, no Rio

Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã desta quarta-feira (22), por posse ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela é investigada em um inquérito que apura a comercialização ilegal de armas e munições.

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Forca Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/RJ), efetuou a prisão depois de um mandado de busca e apreensão. De acordo com a PF, agentes foram até a residência investigar a aquisição ilegal de duas pistolas e munições, além de uma comercialização clandestina de armas.

Os agentes encontraram armas, alta quantia de dinheiro em dólares e joias | Foto: Divulgação

A mulher foi abordada e prestou declarações falsas sobre a compra das armas. Além disso, ela também se mudou do endereço cadastrado, onde as armas deveriam estar, sem solicitar e sem ter a posse da guia de trânsito, que permite que o material seja deslocado de um lugar para outro. A Polícia Federal afirmou que a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de posse ilegal de armas de fogo. Durante as buscas, foram encontradas joias, cerca de 80 mil dólares em espécie e veículos de luxo na garagem.

A suspeita foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, no Centro da capital, para a formalização da prisão. Ela será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.