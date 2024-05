Suspeito por roubo de cigarros é preso em São Gonçalo

Um homem, acusado de integrar uma quadrilha de roubo de cigarros, foi preso em São Gonçalo nesta terça-feira (21).A Polícia Civil identificou outros nomes suspeitos de participar do grupo, que costuma realizar assaltos a caminhões que fazem o transporte dos maços para as empresas de cigarro, conforme apontam as investigações.

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara informaram que foram acionados após agentes da operação Segurança Presente abordarem um homem em atitude suspeita, num veículo próximo a residência de um funcionário da Prefeitura. O homem teria dito que estava perdido e, depois, que estava esperando um veículo que transportava dinheiro.

Leia também:



➢ Polícia Civil realiza ação fiscalizatória em supermercado de Itaboraí

➢ Mulher acusada de tentar matar a ex-nora é presa em São Gonçalo

Foi só após ser conduzido à Delegacia que ele confessou seu envolvimento com uma quadrilha especializada em roubo de cigarros há cerca de um ano. Ele identificou outros integrantes da quadrilha. Segundo a Polícia, o grupo é responsável por diferentes episódios de roubo em todo o estado do Rio e teria, inclusive, assaltado um caminhão de cigarros nesta mesma terça (21).

O suspeito permaneceu detido na unidade e deve ser encaminhado para o sistema prisional em breve, para responder por Associação Criminosa e Tentativa de Roubo. Segundo a Polícia, ele já tinha sido abordado em duas ocasiões transportando caixas de cigarros sem nota fiscal. Em uma delas, ele alegou ter tido seu veículo roubado por uma quadrilha. O grupo segue sendo investigado pela Polícia Civil.